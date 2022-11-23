Глава Крыма Сергей Аксёнов намекнул, что летом намерен искупаться в Днепре

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23 ноября 2022, 13:48 Источник: Аргументы недели-Крым

Сергей Аксенов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов намекнул, что следующим летом он намерен искупаться в Днепре. Правда, политический деятель не уточнил, про какой водоём он имел в виду – киевский или херсонский.

Руководитель полуострова недавно опроверг сообщения об эвакуации жителей Армянска, назвав полученную информацию фейком. Потом, вероятно, политик отреагировал на слова президента Украины Зеленского об отдыхе в Крыму летом 2023 года. Аксёнов сказал: «Мы еще посмотри кто где будет летом. И кто в какой речке будет плавать».