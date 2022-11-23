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Особенно в зимний период манго и очень спелые бананы, съеденные в большом количестве, могут нанести вред организму

, 13:03 , Журналист Источник: gazeta.ru

Особенно в зимний период манго и очень спелые бананы, съеденные в большом количестве, могут нанести вред организму
банан, https://unsplash.com/photos/VI2rIoZUrks

Нутрициолог Анастасия Медведева не рекомендует есть экзотические фрукты зимой. По её словам, употребление тропических фруктов не только приводит к набору веса, но и к развитию нарушения углеродного обмена. Ведь в них содержится «рекордное количество фруктозы и глюкозы».

Как отметила эксперт, в зимний период, когда солнца недостаточно, организм человека намного хуже справляется с тем, чтобы «метаболизировать» углероды.

Специалист напомнила, что нормой потребления фруктозы для здорового человека составляет 40 грамм в день. Фруктоза не является источником энергии и попадает напрямую в печень для расщепления, как например, алкоголь или другие ядовитые вещества. Её избыток может превратиться в жир, а это ведёт к ухудшению работы печени и к развитию её жировой болезни. Также могут быть спровоцированы атеросклероз, ухудшение состояния кожи и зрения, тяжесть после еды и нарушение стула.

Среди лидеров по содержанию фруктозы являются манго, виноград, мангостин, ананас и спелый банан. С этими фруктами надо быть очень осторожными не только зимой, но и в любое другое время года.

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