Росстат закодировал расходы домохозяйств на проституток и наркотики

В России расходы домохозяйств на интим-услуги проституток и покупку запрещённых препаратов составляют порядка 5% от общего размера трат. Такие данные предоставил Росстат, установивший своим приказом на наркотики и предоставление услуг проституток индивидуальный учёт расходов, с установлением специальных кодов.
Так, оплата интимных услуг под кодом 451 входит в раздел «Оплата услуг». В этот же раздел включены услуги образования и дошкольных учреждений. Расходы на приобретение наркотиков входят под кодом 157 в раздел «Непродовольственные товары». Сюда же относятся расходы на приобретение стройматериалов для ремонта, покупку белья, верхней одежды.
Такой учёт, по всей вероятности, введён для соответствия иностранным статистическим стандартам. Реальная статистика по данным видам расходов в стране, скорее всего, не ведётся. Данные предоставляются потребителями в добровольном порядке, без документального подтверждения, сообщили в Росстате.
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