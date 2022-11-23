Экс-депутат Сейма Урбанович: Приоритет властей Латвии – сделать гадость русскому

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23 ноября 2022, 12:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: экс-депутат Сейма Урбанович

После провала на выборах в Латвии, лидер партии «Согласие» Янис Урбанович вдруг заступился за русский язык. Интересно, это долгосрочная тенденция или разовая акция?



«До тех пор, пока общество в Латвии в очередной раз будет попадаться на брошенный властью крючок - воевать друг с другом, эта власть будет делать с нами все, что заблагорассудится, – отметил Урбанович. – Покупать золотые кровати, повышать тарифы на 700 %, оставлять людей в холоде, заставлять уезжать из Латвии. До тех пор, пока мы будем считать, что приоритет - это сделать гадость русскому».



К таким выводам лидера «Согласия» привело решение Министерства образования запретить изучать в школах русский язык даже как второй иностранный.



«Она (министр А. Муйжниеце) вслушалась в советы президента Левитса, – заявил Урбанович. – Трудно увидеть связь между тем, как выбор второго иностранного языка укрепляет государственный язык и позиции Латвии в ЕС. Но и невооруженным взглядом видно, что найдена возможность еще раз указать место латвийским русским, задев каждого человека самым болезненным способом - задев его язык и детей».



Между тем, считает представитель «Согласия», Латвия погружается в кризис, возникает все больше вопросов о тратах на «ковидный пир».



А вот выводы Я. Урбановича о реформе «второго иностранного языка»:



Первое. Вопрос о том, какие языки изучать в учебных заведениях, в первую очередь, должны решать родители и сами дети, а не министр с президентом.



Второе. Пора прекратить практику, при которой Министерство образования разрабатывает невыполнимые нормы. У нас уже сейчас катастрофически не хватает педагогов. Откуда возьмутся те, кто на высоком уровне будут преподавать эти «другие языки ЕС»?



Третье. Может быть, в качестве второго иностранного языка следовало бы ввести китайский, японский, арабский? Какие перспективы это открывает! Вы спросите: где взять учителей? Там же, где и для «других языков ЕС»...