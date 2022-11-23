Как сильнее «надавить» на Россию — знает новый спикер Сейма Латвии

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23 ноября 2022, 12:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Эдвард Смилтенс

Новый спикер Сейма Латвии и глава МИД Эстонии обсудили методы усиления давления на Россию.



Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу во вторник в Таллине встретился со спикером Сейма Латвии Эдвардом Смилтенсом, с которым обсудил дальнейшее давление на Россию, эстонско-латвийские двусторонние отношения, региональное сотрудничество и поддержку Украины.



Как сообщили в пресс-службе МИД Эстонии, по мнению Рейнсалу, региональное сотрудничество между Эстонией и Латвией должно быть сосредоточено на вопросах обеспечения безопасности региона. В условиях нынешнего энергетического кризиса сотрудничество должно быть направлено на сдерживание цен на энергоносители и обеспечение надежности поставок, отметил министр.



На встрече Рейнсалу подчеркнул необходимость совместного ужесточения санкций, введенных против России. "Эстония рада, что Латвия, как и мы, поддерживает создание специального трибунала, где бы рассматривались преступления агрессии со стороны руководства России", - сказал министр.



Рейнсалу добавил, что необходимо продолжать всячески поддерживать Украину. "Мы должны совместно поддержать Украину военной, финансовой и гуманитарной помощью как можно быстрее", - сказал он.