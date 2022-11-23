Глава МИД Латвии Ринкевич: Странам НАТО надо подумать о дополнительной системе ПВО

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23 ноября 2022, 12:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: флаг НАТО, Jaap Arriens / https://globallookpress.com

Страны НАТО, имеющие общую границу с Украиной, должны подумать о дополнительной системе ПВО. Такое официальное заявление сделал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

В связи с чем г-н Ринкевич сделал такое заявление? Интересный вопрос... Если делать выводы из латвийских СМИ и заявлений латышских политологов, военных экспертов-стратегов, то Россия "проигрывает" по всем статьям Украине, и, конечно, НАТО... Такова политика правительства Латвии, которую они пытаются всеми силами "вложить" в головы местного населения. Понятно, что не все на это ведутся.

Вот потому и предложение главы МИД Латвии, конечно, удивило многих латвийцев - если латвийская армия вместе с НАТО так сильна, то зачем же беспокоиться?

Как выясняется, такое беспокойство г-на Ринкевича связано с... ракетой, которая упала на территорию Польши, в шести километрах от украинской границы. Более того, глава МИД Латвии считает, что "данная ракета была российской", но при этом добавляет, что "инцидент все еще расследуется".

Вот потому, по словам Эдгарса Ринкевича, странам НАТО надо подумать о дополнительной системе ПВО.

Латвия, конечно, подумала – вопрос противовоздушной обороны уже внесен в проект декларации нового правительства, и, разумеется, выделены финансы.

Удивительно, как искажается информация о спецоперации - например, страны Запада и НАТО признали, что зенитная ракета была выпущена с украинской территории, но представитель правительства Латвии считает иначе...

Видимо, правительство страны считает, что латвийцы просто глупы, и получить информацию смогут не из интернет-пространства, а только у Ринкевича и его "К"... Мое мнение.