Хабаровский психолог Екатерина Плюснина: как не паниковать из-за новостей

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

22 ноября 2022, 20:44

Сегодня человеку, имеющему выход в интернет, не составляет труда узнать ответ практически на любой вопрос, получить любую информацию в считанные секунды. При этом на пользователя может свалиться огромный поток информации, зачастую далеко не самой позитивной, в которой не долго и «захлебнуться». Клинический психолог, семейный системный терапевт Екатерина Плюснина рассказала «Аргументам недели», как бесконечный новостной поток влияет на человека и как научиться в нем лавировать.

В первую очередь, нужно признать: «ливень» из фактов, домыслов и фейков в Сети на нас действительно влияет, но у нас есть «встроенное оружие» против него.

- Человек действительно способен получить и обработать большое количество информации, но внутри нас есть «фильтр» узнавание - он нас и должен защищать. Ведь эмоционально запоминаем мы только то, что узнаем, будь это личность, событие или чувство. А так как информация действительно приходит со всего мира и она настолько противоречива и затрагивает основные потребности в безопасности, то мы не способны отделиться от неё полностью, потому что на самом деле нам неважно насколько далеко происходящее события - и мозг начинает впитывать в себя всё, воспринимая всё как важное - отсюда и перегруз! - объяснила эксперт.

Многие из нас следят за новостной повесткой - и это абсолютно нормально. Однако здоровый интерес может превратиться в паническую зависимость - в этом случае пользователи просто бесконечно скроллят ленты новостей. Когда повестка тревожная, это не может не влиять на психику человека:

- Чем больше мы «впитали», тем больше чувств пережили. А если основной заряд этих чувств основан на страхе, то тревога неминуема! Но человек не может остановить себя, поскольку есть потребность - почувствовать и найти успокоение. И начинает казаться, что следующая новость будет лучше, и если не эта… то следующая и так далее. Но ничего не меняется - основной заряд прежний - страх! Но мы не сдаемся и продолжаем листать ленту!

Причем страдают от «переедания» новостями не только самые впечатлительные. Екатерина Плюснина напомните: почти все мы тревожные и впечатлительные. Но именно в этом и наша сила. Психолог дала пошаговые советы, как максимально сохранить свои нервы, не оставаясь при этом бесчувственным к происходящему.

- У нас генетическая и системная тревога - мы народ переживший многое. Но это и есть наша сила - на это и нужно сейчас опираться. Она внутри и каждый сейчас должен позаботиться о себе! Чувство страха или тревоги, которые мы испытываем.

В первую очередь, нужно признать и сказать самому себе: «Да, я боюсь. Да, меня пугает/тревожит та информация, которую я сейчас вижу, читаю ,получаю! И признаю, что в попытке успокоиться получаю её ещё больше!»

Следующий шаг. Можно сказать: «Я признаю свое бессилие в изменении той информации ,которую я получаю из вне - и допускаю, что могу влиять только на себя - на это у меня точно есть силы!» Проговаривая такое вслух наш мозг перестает избегать чувства (как бы дает ему «место на полке») и начинает находить выход.

Далее осознанно начинайте делать паузы в потреблении информации - Почитайте книги , посмотрите нейтральные или любимы фильмы, пообщаетесь с близкими людьми!

Ни в коем случае не вступайте в перепалки или комментарии к публикациям - это затягивает и расходует внутренние ресурсы! Обсудите лучше с другом любимый фильм!