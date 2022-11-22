Вобла на асфальте подвела под суд

Аргументы Недели → Общество 13+

22 ноября 2022, 19:10

Тюменский суд постановил пересмотреть дело Алисы Климентовой, обвиняемой в дискредитации армии РФ. Первый суд решил, что полиция не убедила в правомерности претензий. Но её представители подали апелляцию.



24 сентября в Тюмени проводилась не разрешённая городской администрацией протестная акция, связанная с частичной мобилизацией. На акции присутствовала и Климентова, которая написала на асфальте «Нет в***е», за что была задержана правоохранительными органами. Орудием правонарушения стал голубой мелок, который содержался в жёлтой коробке.



Сторона обвинения представила видеозапись с акции, её анонс, а также протокол задержания. Алиса Климентова на суде утверждала, что имела в виду воблу из-за неприязни к этим рыбам.



Как рассказывают адвокаты, при рассмотрении таких дел, а зарегистрировано их уже более 4 тыс. с момента начала СВО, суд обычно опирается на протоколы задержания и на их основе выносит решение о виновности. Но когда дело заметно спорное, решения исходят из презумпции невиновности, и тогда протокола мало для доказательства вины.

Если Климентову признают виновной, по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ, ей грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.