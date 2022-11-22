На блогера Даню Милохина пожаловались генеральному прокурору и попросили лишить его российского гражданства

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22 ноября 2022, 17:37 Источник: Life

Тиктокер Даня Милохин. Фото: Дмитрий Рогулин/globallook.com

Известный тиктокер Даня Милохин должен быть объявлен иноагентом и лишен российского гражданства. Письмо на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова с просьбой об этом направил во вторник глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, пишет Life, в распоряжении которого оказалась копия жалобы.

Поводом для нее стало исполнение Милохиным, который недавно уехал в США, исполнение гимна Украины.

«Милохин никогда не отличался принципиальностью, поэтому его жест в сторону Украины, сделанный из США, никого не удивляет. Молодой человек привык эпатировать публику своим поведением и высказываниями, совершенно не задумываясь об их последствиях», - говорится в письме Бородина.

По его мнению, Милохину в России были предоставлены огромные возможности для развития и заработка, однако молодой человек «сделал свой выбор, сбежав за границу».

В минувшую пятницу, напомним, иностранным агентом был признан рэпер Noize MС.