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Аргументы Недели → Общество 13+

Автора гимна Кирова Протасова обвиняют в распространении фейков о ВС РФ

, 17:08

Музыканта, дирижера и автора гимна города Кирова Прохора Протасова обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первомайский суд.

Согласно данным, фигурант дела занимался «распространением недостоверной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической ненависти».

Заседание пройдет в 13:00 23 ноября.

Отмечается, что на сегодняшний день Протасов проживает в США.

Ранее сообщалось, что новости об эвакуации из Армянска являются недостоверными.

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