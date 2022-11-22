Автора гимна Кирова Протасова обвиняют в распространении фейков о ВС РФ

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22 ноября 2022, 17:08

Музыканта, дирижера и автора гимна города Кирова Прохора Протасова обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первомайский суд.



Согласно данным, фигурант дела занимался «распространением недостоверной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической ненависти».



Заседание пройдет в 13:00 23 ноября.



Отмечается, что на сегодняшний день Протасов проживает в США.



Ранее сообщалось, что новости об эвакуации из Армянска являются недостоверными.