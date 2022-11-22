Экс-мэр Риги Нил Ушаков недоволен латвийской прокуратурой: начинаются судебные прения

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22 ноября 2022, 15:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Pravda Komsomolskaya, globallookpress.com; На фото: Нил Ушаков

Уже сообщалось, что в ноябре прошлого года Европарламент лишил Ушакова депутатской неприкосновенности. Ушаков сохраняет за собой полномочия члена Европарламента, поскольку они предоставлены ему Латвийским государством как члену Европарламента и никакая другая организация не может их отнять.

В январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией KNAB изъяло из кабинета тогдашнего мэра Риги Ушакова в Рижской думе устройство, которое можно особым образом использовать для оперативной деятельности.