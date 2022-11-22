В Москве будут обучать правовой грамотности членов управляющих советов школ

Аргументы Недели → Общество 13+

22 ноября 2022, 14:33

Проект разработан совместно с МГПУ и нацелен на просвещение школьников правовой грамотности.

«Сейчас Московский городской педагогический университет разрабатывает комплексную программу, чтобы всех ребят-членов управляющих советов не только «прокачать» по правовым и правоприменительным практикам, так еще туда включить блок, чтобы ребят обучить основам медиации», - сказала Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребенка в Москве.

В Москве уже более 3 тыс. детей выбраны в управляющие советы своих школ.

Принимать участие могут учащиеся старших классов, учителя и родители. В основном на совет школы выносят вопросы, касающиеся школьного управления.

Помочь школьникам разобраться помогают наглядно, разбирают ситуации на примерах детских проказ, с которыми школьники сталкиваются в повседневной жизни.

Разбирая каждый случай, можно подробно объяснить учащимся возможные правовые последствия для них в будущем.