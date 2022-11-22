В Латвии новый премьер-министр

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22 ноября 2022, 14:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Президент Латвии Эгилс Левитс сегодня официально выдвинет на пост премьер-министра политика "Нового единства" (СП), действующего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Левитс объявил о кандидатуре Кариньша сегодня на пресс-конференции, добавив, что он подпишет соответствующий документ сегодня чуть позже.

Кариньш с момента окончания выборов занимался формированием нового правительства, но до этого момента в качестве руководителя переговоров по формированию будущего правительства.

"Так как я получил эту номинацию, работа будет продолжена, у нас будут встречи, каждый день возможно даже по несколько встреч, мы просто продолжим эту черновую работу над созданием декларации правительства", - заявил премьер.

Кариньш отметил, что партии сейчас стараются лучше понять, какими будут главные задачи и дела для достижения поставленных новым правительством целей.