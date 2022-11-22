Половина Латвии задумалась об эмиграции

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22 ноября 2022, 14:21 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Почти каждый второй латвиец (46%) всерьез задумывается о переезде за границу, причем тех, кто планирует покинуть страну навсегда, в два раза больше, чем тех, кто планирует «переждать бурю», отправившись на заработки – так показал опрос международной языковой школы Daria Pure language school, проведенный в сотрудничестве с исследовательским бюро Norstat Latvia.

Жизнь в Латвии становится дороже с каждым месяцем – в октябре этого года по сравнению с годом ранее уровень инфляции составил 21,8%, тогда как в среднем по ЕС – 11,5%, а в Скандинавии и того меньше: Норвегия – 7,5%, Швеция - 9,3%, Дания - 10,1%.

Исследование демонстрирует, что 18% латвийцев планируют переехать за границу в отдаленной перспективе: 9% уже сейчас занимаются планированием, хотя конкретные сроки переезда не обозначают, и еще столько же (9%) – продумывают эту возможность как план В. Почти каждый пятый, то есть еще 18% жителей Латвии, уже вплотную занялись организацией переезда.

«Как правило, детальное планирование переезда начинается с тесного общения со своими контактами за границей – кто где живет, хорошо ли устроился, каковы нюансы организации быта. Самые ответственные начинают учить язык еще на родине – осенью этого года, в преддверии больших счетов за отопление, мы почувствовали наплыв учеников, которые еще будучи в Латвии хотели начать изучать иностранные языки, приходя на курсы целыми семьями, - рассказывает Дарья Нечепуренко, руководитель языковой школы.

Согласно исследованию, переезжать планируют главным образом люди до 40 лет: так, среди людей в возрасте от 18 до 29 лет таковых 35%, а среди тех, кому от 30 до 39 лет – 34%. В следующих двух когортах планирующих переезд за границу уже меньше – 29% и 17% соответственно.

Топ стран, куда латвийцы собираются переезжать, удивляет тем, что в нем нет Великобритании – традиционного лидера эмиграционных топов:

1. Германия – 14% опрошенных собираются именно туда,

2. Испания – 11%,

3. Норвегия – 9%,

4. Швеция – 7%,

5. Россия – 7%.

«Немного иронично, что в либеральную Швецию собирается переехать столько же людей, сколько и в автократичную Россию, и даже по возрастам среди опрошенных нет никакой разницы, хотя можно было бы предположить, что в Россию собираются люди более старшего возраста, а в Швецию – молодежь. На самом деле, люди в возрасте от 40 до 59 лет в основном планируют переехать в Испанию, а молодежь от 18 до 39 лет – в Германию и Норвегию», - комментирует эксперт.

Опрос также показал, что среди латышей желающих переехать в целых два раза меньше, чем среди русскоговорящих: 20% против 39%. Однозначно не планируют переезд 61% латышскоговорящих респондентов и 41% русскоговорящих.

Опрос проводился исследовательским бюро Norstat Latvia в октябре 2022 года, в нем приняло участие 1009 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.