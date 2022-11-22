Эксперты назвали необычную версию причины смерти Брюса Ли – пил слишком много воды

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22 ноября 2022, 13:56 Ксения Калуга

Фото: globallookpress.com

Легендарный киноактер и мастер восточных единоборств Брюс Ли скончался 20 июля 1973 года. Есть несколько версий, почему он погиб. Однако недавно зарубежные источники выдвинули достаточно необычное предположение.



Официально, актёр скончался из-за оттека мозга. Мужчина выпил обезболивающее, чтобы не страдать от головной боли. Однако препарат вызвал реакцию в организме.

Некоторые исследователи не смогли в это поверить и спустя время выдвинули новую версию. Как сообщает Sky News, Брюс Ли скончался из-за того, что злоупотреблял водой. Учёные считают, что почки не способны выводить лишнюю жидкость из организма, это и погубило спортсмена. По информации издания, незадолго до смерти актер перестал есть твердую пищу, употреблял лишь морковь, яблочный сок и воду. После этого Ли заболел. Более того, Брюс также принимал каннабис, вызывающий повышенную жажду.

При этом исследователи добавили: если человек состоит на 60% из воды, это не значит, что он не может пострадать от избытка воды в организме. Почки просто не могут быстро вывести лишнюю воду.