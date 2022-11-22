В Ростове-на-Дону открыли памятник летчикам, которые ценой своей жизни спасли людей

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22 ноября 2022, 13:49 Ксения Калуга

Фото: Wikimedia commons; Капитан Борис Капустин и старший лейтенант Юрий Янов

В Ростове-на-Дону открыли памятник летчикам Борису Капустину и Юрию Янову, которые ценой своей жизни спасли жителей Берлина в 1966 году. Во время выполнения задания у истребителя отказали двигатели. Вместо того, чтобы катапультироваться, мужчины пытались увести воздушное судно от жилых кварталов города. В итоге самолёт упал в озеро, а Капустин и Янов скончались.

Идею установить памятник лётчикам год назад предложила вдова Галина Капустина с группой студентов. Эту инициативу поддержал губернатор Василий Голубев. Так началась работа над созданием монумента, автором которого стал скульптор Виталий Казанский. По информации местных СМИ, художник не стал использовать портреты героев, чтобы каждый смог прочувствовать героизм летчиков.

Спустя год памятник появился в парке «Дружба». На открытии присутствовал помощник президента Владимир Мединский. «Никто кроме русского солдата, русского офицера не смог бы с таким благородством отдать жизнь за спасение вчерашних врагов – мирных жителей Западного Берлина», — сказал Владимир Мединский.

Напомним, что Бориса Капустина и Юрия Янова посмертно наградили орденом Красного Знамени. Мемориальные доски в память о них установили не только в России, но и за границей.