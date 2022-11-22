Собчак опровергла увольнение своего помощника Суханова

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22 ноября 2022, 12:59 Антон Николаев

Журналистка Ксения Собчак опровергла увольнение своего помощника Кирилла Суханова из холдинга «Осторожно Media». Об этом она рассказала в своем ТГ-канале «Кровавая барыня», передает издание «Аргументы недели».

«Это очередная ложь. Кирилл остаётся нашим важным сотрудником и вернётся на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность. Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор - любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает».

Ксения Собчак также добавила, что продолжает делать все возможное для освобождения своих коллег.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что Собчак уволила Кирилла Суханова - фигуранта дела о вымогательстве у главы «Ростеха» - из «Осторожно Media».