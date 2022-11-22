Чиновница назвала «гавканьем» протесты местных жителей, которые не хотят жить рядом с кладбищем и пить воду из колодца

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22 ноября 2022, 11:17 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Во Владимирской области жители поселка Сокол выступили против строительства кладбища рядом с их домами. Чиновнице их поведение не понравилось, она назвала недовольство людей «гавканьем».

Главе комитета по управлению имуществом и землеустройству Суздальского района Владимирской области Светлане Фоминой объявили выговор за неподобающее поведение. На прошлой неделе жители Сокола пришли на собрание, посвящённое обсуждению генплана по землеустройству, где кладбище уже было отмечено как действующее. Люди давно опасаются ухудшения экологической ситуации. Большая часть жителей не имеет центрального водопровода и берёт воду из колодцев, боясь при этом заразиться.

На собрании Фомина позволила себе грубые высказывания. «Или вы только здесь погавкаете, простите?», - вырвалось из её уст в адрес жителей. Позднее она сказала, что местные вели себя некорректно, только выкрикивали обвинения с оскорблениями. Но всё же в администрации Суздальского района решили поддержать людей. «Какой бы сложной ни была ситуация, представитель власти должен сдерживать эмоции», - написал об этом глава администрации района Алексей Сараев.