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21 ноября 2022, 22:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии создана Ассоциация пользователей туалетов. Совершенно серьезно!

Очередной успех истории Латвии! Да, правительство страны постоянно напоминает латвийцам, что мы "за 30 лет независимости создали свою историю успеха"! Венцом "успеха", как я понимаю, стала Ассоциация пользователей туалетов... Оно, конечно, дело серьезное - если честно, то в центре Риги найти уборную сложно... А если "случилась" такая удача, то можно "зависнуть" в отхожем месте надолго - замки частенько в кабинках не работают... Да, была такая проблема, а сейчас она решена!

Учредитель и председатель правления Ассоциации пользователей туалетов Элина Колате:

"Идея создать такую организацию возникла из личного опыта и опыта людей, которые пользуются общественными туалетами. Действительно, муниципалитет уделяет мало внимания благоустройству... И ассоциация будет побуждать самоуправление Риги, да и муниципалитеты других городов заботиться о благоустройстве инфраструктуры. Прежде всего, ассоциация оценит общественные удобства в городах, и напишет свои выводы для самоуправлений, чтобы улучшить общественную инфраструктуру".

Видимо, вопрос "общественных уборных" не только актуален у простых латвийцев и гостей столицы, но и для Рижской думы - председатель самоуправления Риги по вопросам жилья и окружающей среды Селина Ванцане высказала большой интерес к данной теме, и заявила, что обязательно нужно сотрудничать с ассоциацией пользователей туалетов.

Я так понимаю, что теперь "заживем" - главное, чтобы на мочевой пузырь, "излишки" не давили, а все остальное - ерунда!