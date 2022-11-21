Сейм Латвии нашел решение, как стимулировать латвийцев жертвовать Украине

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21 ноября 2022, 19:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии заметно угас пыл народа в вопросах благотворительности украинским беженцам - самим бы выжить в сложнейших экономических условиях! Но у правительства страны иное мнение - народ должен жертвовать Украине! Не хотите - придумаем выход!

Новое избранное правительство Латвии еще полностью не сформировано, а вот законопроект уже есть! И он касается благотворительности украинским беженцам. Данный законопроект предложил сам председатель парламента страны Эдварс Смилтенс - он считает, что следует дополнить закон Латвии о поддержке гражданского населения Украине... Каким образом? Если предприятия, частные коммерческие организации, в Латвии их называют "общество капитала", повторно (в течении одного года) жертвует или "преподносит подарок" Украине, то тогда к этой коммерческой организации не применяется статья о вычитании из прибыли за прошлый год суммы поддержки, которая была получена от государства в рамках преодоления ковида.

Иными словами, государство помогало финансово-коммерческим предприятиям в период ковида, разумеется, не всем - было много условий, чтобы получить поддержку... Например, предприятие не должны иметь долгов, все налоги уплачены и т.д. А, как могло долгов не быть, например, в "разделе" гостиничного или ресторанного бизнеса в период пандемии? Но суть даже не в этом, а в том, чтобы "вернуть" государственные деньги способом пожертвований Украине - мол, коммерсанты платите, а мы, может быть, не потребуем денег, которые выдали вам, как поддержку, вернуть назад!

Удивительно, на первом месте у правительства Латвии не стоит сохранение местного бизнеса... Живут по принципу - "раздень" своих, чтобы дяди из США похвалили...