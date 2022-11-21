При пожаре в Москве на Комсомольской площади спасли шестерых взрослых и ребёнка

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21 ноября 2022, 18:44

сотрудник МЧС, Nikolay Gyngazov/Russian Look/ globallookpress.com

В Москве на улице Комсомольская площадь, д. 1 начал гореть склад. Старший лейтенант полиции Заурбек Гуриев услышал, что из здания доносятся крики людей, и вызвался на помощь.

Мужчина бросился к пожарному щитку за ломом и крикнул коллегам, что в горящем помещении заблокированы люди. «В течение нескольких минут транспортные полицейские вскрыли дверь и освободили из дымового плена семерых человек, включая девочку четырёх лет – дочку одной из работниц склада», – пишет официальный сайт МВД РФ. Спасённые люди сообщили, что больше в здании людей нет, однако они не знают, сколько человек вышло на работу. Обследовать помещение из-за сильного огня было невозможно.

Пожар площадью свыше 2 тысяч квадратных метров потушили только вечером. Его причина сейчас устанавливается. По предварительным данным, жертвами возгорания стали семь человек.