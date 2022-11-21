Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

21 ноября 2022, 18:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийская национальная авиакомпания Airbaltic желает разорить латвийцев – в очередной раз глава убыточного предприятия Мартин Гаусс просит государственной поддержки... Сумма – 60 миллионов евро! По мнению латвийцев, такое "поведение" г-на Гаусса – это хамство.

Лично я считаю, что убыточно-прачечное предприятие Airbaltic просто не умеет жить иначе - самостоятельно зарабатывать! Проблемы у авиакомпании, например, последние лет двадцать, увы, непроходящие - "то понос, то золотуха". Самолеты, которые закупили у завода-банкрота, разумеется, имеют технические проблемы, то цены на авиабилеты "взлетают", так что легче пешком, то пандемия, то спецоперация... Причин у латвийской национальной компании всегда много!

Проблем всегда хватает, но есть предприятия, которые справляются, а есть те, которые перестают существовать. Ситуация с Airbaltic просто вопиющая - сколько не давай денег - все мало! И при этом зарплата, например, иностранного руководителя латвийской авиакомпании Мартина Гаусса приближается к миллиону евро! Удивительно! Авиакомпания сокращает сотрудников и зарплаты тем "рядовым" работникам, которые еще остались, но зарплаты главы, членов правления увеличивается не по дням, а по часам.

И вновь "праздник" для латвийцев - глава Airbaltic предстал с протянутой рукой перед правительством страны и требует 60 миллионов евро.

Тут уж взбесились не только латвийцы, но и многие политики!

Депутат Сейма Латвии Рамона Петравича: "Это будет продолжаться до бесконечности! За последние два года инвестиции в эту компанию составили 300 миллионов евро! Я понимаю, что есть и объективные причины - например, пандемия, но у Airbaltic проблемы непроходящие. Когда я была министром благосостояния Латвии, то единственная из правительства проголосовала против инвестиций в эту авиакомпанию - предвидела, что такая просьба будет повторяться регулярно. Или г-н Гаусс не умеет руководить компанией, или же есть у кого-то финансовый интерес... То, что будет создана комиссия в Сейме по этому поводу - факт! Куда уходят огромные деньги, которые, кстати, идут из кармана налогоплательщиков..."

Известный латвийский публицист Марис Краутманис: "Я согласен с тем, что за последние два года латвийская авиакомпания понесла значительные убытки по объективным причинам - ковид и военные действия на Украине. В 2020 году убытки составили 264,8 миллионов евро, в 2021 - 135, 7 миллионов евро, а за первые три месяца текущего года - 6, 251 миллионов евро. Airbaltic уволил большое количество сотрудников, сдал новые самолеты в аренду, а латвийцы вынуждены летать на "хламе" - эти факты известны всем! Но почему данная авиакомпания участвует в рекламных развлекательных шоу, как спонсор? Но спонсорство разрешено только от "прибыли", а какая прибыль у убыточного предприятия? Как такое возможно? Речь идет не о частной авиакомпании, а о государственной! Иными словами, Airbaltic "питается" деньгами налогоплательщиков! Удивительно, но самые высокие зарплаты у менеджеров этой убыточной компании... Г-н Гаусс, кстати, получает зарплату и как председатель правления Airbaltic, и как исполнительный директор... Но совмещать две должности на одном предприятии запрещено законом Латвии, и были примеры, когда возбуждали уголовные дела за подобные "совмещения"! Что происходит сейчас? Airbaltic жаждет денег, чтобы какое-то время продержаться... А для это пытается "обработать" новый Сейм... Но! Новому правительству будет не так просто найти 60 миллионов евро... Впрочем, если авиакомпания умело "пролоббирует" (проспонсирует) нужных политиков, то помощь из государственного бюджета всегда можно найти..."

Сложно даже предположить, что ждет латвийцев, если Airbaltic получит эти 60 миллионов... Как будут реально вымогать деньги у народа - вспомнят "старые" долги и натравят судебных исполнителей "трясти бабки", поднимут цены на продукты первой необходимости, отключат совсем отопление в домах, чтобы г-ну Гауссу и его партнерам сыто жилось?

Похоже, Латвию ждут сложные времена... И останется ли Латвия... Латвией, или же станет очередным штатом США?