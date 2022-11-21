Российские дети написали участникам спецоперации почти 700 тысяч писем

В пресс-службе Российского движения детей и молодежи сообщили в понедельник, 21 ноября, что дети из разных городов страны написали участникам спецоперации на Украине почти 700 тысяч писем.
В рамках всероссийской акции "Мы вместе. Дети" продолжается поддержка участников специальной военной операции на Украине. Ребята отправили на фронт уже около 700 тысяч добрых посланий.
В письмах, о которых идет речь, содержатся не только теплые слова поддержки, но также благодарность за мирное небо и спокойные ночи.