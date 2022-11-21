Российские дети написали участникам спецоперации почти 700 тысяч писем

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21 ноября 2022, 17:10 Источник: РИА "Новости"

бумаги, https://unsplash.com/photos/tn57JI3CewI

В пресс-службе Российского движения детей и молодежи сообщили в понедельник, 21 ноября, что дети из разных городов страны написали участникам спецоперации на Украине почти 700 тысяч писем.

В рамках всероссийской акции "Мы вместе. Дети" продолжается поддержка участников специальной военной операции на Украине. Ребята отправили на фронт уже около 700 тысяч добрых посланий.

В письмах, о которых идет речь, содержатся не только теплые слова поддержки, но также благодарность за мирное небо и спокойные ночи.