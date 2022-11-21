Как енот стал символом Крыма в мире

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21 ноября 2022, 16:57 Саша Гущева

Полосатый зверь стал героем соцсетей и не сходит со страниц российских и зарубежных изданий. Что произошло?

Предыстория: владелец крымского зоопарка Олег Зубков вывез из херсонского зооуголка животных накануне оставления города российскими войсками. Ему позвонил директор и попросил приютить зверей на время боевых действий. Зооуголок был государственный и директор, соответственно, входил в российскую военно-гражданскую администрацию.

Среди живности было несколько енотов. Одного Зубков берет за хвост и то ли роняет, то ли бросает в транспортировочный ящик, что видно в кадрах хроники эвакуации.

А несколькими днями позже того, что Зубков называет эвакуацией, последовали заявления с Запада – там эвакуацию назвали кражей. В офисе Зеленского пригрозили Зубкову уголовным делом. Интернет бурлит которую неделю, рождая все новые мемы на тему «Зубков и енот». Появилась информация, что официальный Киев якобы потребовал от крымчанина вернуть животных в теперь уже подконтрольный Украине Херсон, но Зубков опроверг эту информацию, как и версию о предложении обменять зверей на российских военнопленных.

Енот стал, по словам Зубкова, популярнейшим обитателем зоопарка среди херсонцев, выехавших из родного города в Крым. Возможно, они между собой даже именуют его «Херсон».

Зубков готов вернуть вывезенное. Но куда и кому? Брал по документам у одной власти, а возвращать другой? А если потом свои спросят: «Куда дел взятое на временное хранение?». И поэтому он просит чиновников урегулировать эти вопросы на высшем уровне, так как сам он просто директор зоопарка и в международных интригах не силен.

И тема эта, конечно, сойдет на нет. Но сейчас Зубков и енот – один из самых популярных запросов в поисковиках. Оба как символ Крыма.