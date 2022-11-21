Мэр Читы Александр Сапожников решил отправиться в зону СВО как десантник с боевым опытом

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21 ноября 2022, 15:21 Источник: Мэр Читы Александр Сапожников

Мэр Читы Александр Сапожников

Мэр Читы Александр Сапожников принял решение отправиться в зону специальной военной операции, поскольку он десантник с боевым опытом и официально покинул свой пост.

Сапожников был руководителем администрации Читы три года. Сейчас он ушел с поста мэра. Исполняющим обязанности назначен первый замглавы читинской администрации Андрей Гренишин. Его уже представили как и.о.

Александр Сапожников обратился к читинцам в своем Telegram-канале и сообщил: "Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего - в зону СВО".

"Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны", - написал чиновник.

Он поблагодарил читинцев, волонтеров, общественников, предпринимателей, всех работающих в Чите, кто помогает сделать город лучше.

С 1994 по 1996 год Сапожников служил срочником в Воздушно-десантных войсках. В 1995 году он на восемь месяцев отправился на Северный Кавказ для контртеррористической операции. В одном из боев Сапожников получил ранение, и сослуживцы 27 километров несли его на себе. С тех пор он на время связал свою судьбу с армией - со спецназом Главного разведывательного управления, - пишет издание Чита онлайн.