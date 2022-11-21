Координатора оргкомитета «За вынос Ленина» отправили в тюрьму на 3 года

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21 ноября 2022, 14:44 Источник: МК

Фото: unsplash.com

Михаилу Налимову, координатору оргкомитета «За вынос Ленина», дали три года за решеткой с удержанием заработка в размере 10%. Его обвинили по статье УК РФ «реабилитация нацизма».

Кроме того, согласно вынесенному приговору, Налимов получил 5-летний запрет на администрирование ресурсов в Интернете.

По версии следствия, Михаил Налимов размещал в соцсетях изображения с символами Дня Победы, в том числе георгиевской ленточкой, и пририсовывал к ним сатанистские пентаграммы.

Михаилу Налимову 46 лет. Он известен своими консервативно-монархическими взглядами.