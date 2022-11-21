Координатора оргкомитета «За вынос Ленина» отправили в тюрьму на 3 года

Михаилу Налимову, координатору оргкомитета «За вынос Ленина», дали три года за решеткой с удержанием заработка в размере 10%. Его обвинили по статье УК РФ «реабилитация нацизма».
Кроме того, согласно вынесенному приговору, Налимов получил 5-летний запрет на администрирование ресурсов в Интернете.
По версии следствия, Михаил Налимов размещал в соцсетях изображения с символами Дня Победы, в том числе георгиевской ленточкой, и пририсовывал к ним сатанистские пентаграммы.
Михаилу Налимову 46 лет. Он известен своими консервативно-монархическими взглядами.