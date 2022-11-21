Новогодние цены в России и «мужик в юбке» в детском спектакле: резонансные новости недели

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21 ноября 2022, 11:45 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Недосягаемое Зимбабве.



В последнее время хороших новостей в России не найти днём с огнём. Однако это удалось сделать РИА Новости. Правда, для этого агентству пришлось шагнуть далеко за пределы нашего государства и сравнить показатели уровня годовой инфляции в 155 странах мира. Исследование затронуло данные по состоянию на сентябрь 2022 года.



Ожидаемо годовая инфляция оказалась выше всего в Зимбабве. Она составила более 280% (!!!). России на этом фоне, конечно же, есть чем гордиться. В мировом рейтинге с показателем в 13,7% наша страна расположилась на почётном 45-м месте, немного отстав при этом от соседней Монголии (13,8%).



Интересно, что во время всем известных событий на Украине первую строчку рейтинга среди европейских государств по годовой инфляции занимает другая страна – Молдавия (34%). Украина расположилась на втором месте - 24,6%. Литва заняла третью строчку (24,1%) и стала лидером по росту цен среди стран Евросоюза.



Стоит отметить, что о показателях годовой инфляции в США и ведущих европейских странах, включая Германию, в РИА Новости почему-то умолчали. С чем это связано, остаётся догадываться.



Тем временем в Госдуме озаботились выезжающими за границу россиянами. Для того, чтобы они не особо сильно расслаблялись, депутат Олег Смолин предложил брать с российских туристов деньги.



«Давайте будем брать курортный сбор с тех, кто едет отдыхать в чужие страны. Почему в Турции путевки были дешевле, чем в России? Максимально снижено налогообложение», — заявил народный избранник.



Он считает, что россияне, которые могут заплатить за дорогие туры в другие страны, «не почувствуют» этого сбора.





Что ждать россиянам от Нового года?



Незадолго до наступления новогодних праздников российские граждане традиционно насторожились. Ведь в России перед Новым годом рост цен на продукты уже давно стал явлением весьма обыденным. Своими прогнозами по поводу ценовой политики в России в ближайшей перспективе поделились эксперты.



Первым предновогодним «подарком» для россиян, безусловно, станет повышение с 1 декабря тарифов ЖКХ. Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в среднем по стране вырастет на 9%. Эксперты отмечают, что данное событие впоследствии неминуемо отразится на ценах практически всех товаров.



Перед Новым годом могут сильно подорожать икра и консервы. Помимо этого, ожидается существенный рост цены на шампанское — в среднем на 41,4 % в магазинах. Об этом сообщила специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.



После Нового года изменение ставок акцизов приведёт к росту стоимости алкоголя, сигарет, косметики, парфюмерии, легковых автомобилей, бензина и дизельного топлива. Такими данными поделилась доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова.





В России мужчине запретили быть Принцессой.



В Новосибирске отменили показ детского спектакля «Принцесса и Людоед». Дело в том, что роль Принцессы в этой постановке «Первого театра» исполнял мужчина.



На официальном Telegram-канале театра заявили, что показ спектакля отменяется «в связи с техническими неполадками на сцене». Однако ранее сообщалось, что Министерство культуры Новосибирской области проведет проверку спектакля «Принцесса и Людоед» на наличие ЛГБТ-пропаганды.



«Причина для проверки — мужик в юбке», - заявила режиссёр спектакля Полина Кардымон.



Известно, что спустя всего несколько дней после того, как Госдума РФ приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, в минкульт Новосибирской области обратился один из зрителей, побывавший на спектакле в «Первом театре». Он попросил чиновников прокомментировать «концепцию художественного высказывания», связанного с исполнением роли Принцессы актером-мужчиной.



