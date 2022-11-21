В «Библио-глобусе» нашли двух писателей и ключи от чердака

Аргументы Недели → Общество 13+

21 ноября 2022, 09:34 Александр Малюгин,

19 ноября в магазине «Библио-Глобус» на Мясницкой состоялась презентация книги Марины Голубицкой «Два писателя, или Ключи от чердака», которая вышла в издательстве «Русистика». Это роман о «лихих 90-х», которые героиня прожила в Екатеринбурге, любви, творчестве и людях уральской столицы. На встречу с автором пришли читатели, герои книги, близкие друзья Марины Голубицкой и даже рок-певец Сергей Галанин.

Один из известных российских телеведущих назвал Екатеринбург «городом бесов». Неправда! Там живут милейшие, добрые, честные люди. Ну, есть среди них, конечно, разные, особенно в среде литераторов, художников, музыкантов, режиссёров. Главная героиня романа «Два писателя, или Ключи от чердака» - благополучная женщина, в жизнь которой однажды ворвались творческие харизматичные личности, вроде, знаменитого драматурга Николая Коляды, поэта Бориса Рыжего, писателя Александра Верникова и др. Интрига заключается в том, что большинство из них в художественном произведении все они выведены под вымышленными именами, и после первого выхода книги 20 лет назад выхода журнальной версии весь Екатеринбург гадал, кто скрывается под той или иной маской. В общем, роман-маскарад.

- Свою первую книгу «Вот и вся любовь» я выпустила очень легко, и разошлась она быстро, а с этим текстом была довольно длинная история, - рассказала гостям Марина Голубицкая. - Я начала его писать более двадцати лет назад, стараясь зафиксировать всё, что знаю интересного, что когда-то меня поразило, о чём боялась забыть. Мне нравился материал, но не нравилась форма. И много лет подряд, время от времени, я этот роман открывала и в ужасе захлопывала, думая, что он нелогично выстроен, что его сложно читать. Но «Два писателя, или Ключи от чердака» – это память о людях, чьи голоса я смогла сохранить, кого-то из них уже нет, и мне показалось важным переработать свой текст и издать его книгой. Переформатировать книгу и издать её во второй раз.

Марина Голубицкая распределилась после окончания мехмата МГУ в Екатеринбург и долго не могла найти себя в этом городе. Преподавала, занималась семьёй и не собиралась «становиться писателем», мечтая о карьере учёного. Но с детства слыла отличной рассказчицей, а позже разъехавшиеся по свету друзья зачитывались её письмами. «Мне всегда казалось, что я живу свою жизнь для того, чтобы о ней рассказывать», - призналась обозревателю «Аргументов недели» Марина.

На встрече в «Библио-Глобусе» присутствовало много близких друзей писателя. Вот, что сказала о романе и своей подруге журналист и редактор Наталья Смирнова:

- Вообще у меня книг много. Но такой нет. Потому что там описана вся наша жизнь. Все екатеринбургские персоны, фигурирующие в романе, мне знакомы. Мы в 90-е были людьми, которые много что делали первый раз в жизни. Это хорошо передано в книге Голубицкой. И какое же яркое время было! На какие только подвиги мы тогда не шли. Марина – человек очень храбрый, я бы даже сказала, отчаянной храбрости. Не боится ничего. Начала писать роман и не остановилась. Я уверена, что книгу ждёт счастливая судьба!

«А вы считаете себя писателем?» - спросил ведущий презентации Марину Голубицкую. «Даже не знаю, - скромно ответила автор. – Но, в общем, наверное, да. А как же – вот я роман написала». Надеемся, что прекрасный роман «Два писателя, или Ключи от чердака» найдёт своего благодарного читателя.