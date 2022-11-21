День работника налоговых органов Российской Федерации

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21 ноября 2022, 08:55 Татьяна САВКИНА

Ежегодно 21 ноября отмечается профессиональный праздник сотрудников налоговых органов. В современной России государственные налоговые инспекции, в составе Министерства финансов, были созданы Постановлением Совета Министров СССР в январе 1990 года. 21 ноября 1991 года Указом Президента Российской Федерации образована самостоятельная Государственная налоговая служба Российской Федерации. Эта дата и послужила поводом для сегодняшнего праздника.

В России еще при Петре I были образованы 12 коллегий, из которых четыре отвечали за финансовые вопросы: камер-коллегия, штатс-контор-коллегия, ревизион-коллегия и коммерц-коллегия. В 1780 году Екатерина II создала «Экспедицию о государственных доходах».

В 1802 году было образовано Министерство финансов, которое ведало государственными доходами и расходами. В последующие годы реформирование налоговой системы России продолжилось. Важнейшие преобразования осуществлены при Александре II, в связи с проведением реформы 1861 года - были изменена система сбора промыслового налога, введены налогообложение земли, подоходный налог, земские сборы и налоги. При Александре III была отменена подушная подать, повышен акциз на спирт, введен акциз на спички, налоги на наследство и на денежный капитал.

Существенную роль в развитии налоговой системы страны сыграли реформы Николая II, проведённые по инициативе Петра Столыпина. Именно он разработал проект системы налогообложения в России, которая, по сути, предусматривала все основные элементы современных на сегодняшний день налоговых систем развитых стран. Результатом стала отлаженная система финансовых поступлений.

В первые годы Советской власти, в период военного коммунизма, налоговая система была практическая уничтожена. Её восстановление началось в период новой экономической политики. Преобладающее значение получили косвенные налоги, были введены акцизы на целый ряд товаров: соль, сахар, керосин, табачные изделия, спички, текстиль, чай, кофе, водку. Структура областных, районных и городских налоговых инспекций была создана в 1930 году.

Очередное реформирование произошло в 1960-е годы, когда налоговые инспекции объединились с инспекциями государственных доходов. Был установлен обязательный платёж государственных предприятий, введён подоходный налог с колхозов.

Роль налоговых органов для жизни страны сложно переоценить, ведь они являются одной из наиболее влиятельных структур государственного управления, гарантом экономической безопасности государства, обеспечивая реализацию его экономической и социальной политики.