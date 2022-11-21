В Венгрии российских туристов выселили из отеля по национальному признаку

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21 ноября 2022, 04:37 Источник: Свободная Пресса

Коридор в отеле / Виктор Лисицын / https://www.globallookpress.com

Российскую супружескую пару, путешествующую по Европе, выселили из отеля в Венгрии, по всей видимости потому, что владелец отеля украинец по национальности. Об этом сообщает «Свободная Пресса».

Согласно словам российской пары, их подняли прямо с постели и «выпроводили». При этом «молодой человек», который занимался выселением, говорил на русском языке и был «достаточно корректен», но «очень настойчиво» требовал покинуть отель.

Как отмечается, речь идет о венгерском отеле, расположенном в городе Мишкольц и называющемся Premier Hotel Miscolc, в который в 18 часов вечера заселились российские туристы, а уже в 22 часа их выгнали.