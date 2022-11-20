Командир роты добровольческого батальона «Крым» заявил, что ВСУ стреляют фосфорными боеприпасами по их позициям

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20 ноября 2022, 22:41 Источник: RT

Десантно-штурмовой батальон Ульяновского соединения / MOD Russia / https://www.globallookpress.com

Вооруженные силы Украины стреляют фосфорными боеприпасами по позициям добровольческого батальона «Крым». Об этом корреспонденту RT сообщил командир роты с позывным Ворон.

Командир роты добровольческого батальона показал остатки одного из снарядов, из-за которых возгораются помещения, а если подышать дымом от огня, то «можно отравиться».

Также отмечается, что позиции батальона находятся около города Каменское в Запорожской области. Как сообщается, в этой местности часто действуют украинские диверсионно-разведывательные группы. Согласно словам Ворона, примерно три недели назад военные Украины приплыли ночью на лодках к российским позициям, но их атака была отбита.