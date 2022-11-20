Российские телеграм-каналы сообщили о возбуждении первых уголовных дел за отказ ехать в зону спецоперации

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20 ноября 2022, 20:48 Источник: Telegram

Частичная мобилизация. Фото: Sergey Petrov/globallook.com

Сразу несколько российских телеграм-каналов в воскресенье сообщили о возбуждении первых уголовных дел в отношении военнослужащих (предположительно мобилизованных), отказавшихся ехать в зону спецоперации.

Как утверждает канал «Zаписки Vетерана», опубликовавший видео ареста военнослужащих перед строем сослуживцев, речь идет о Белгородской области.

«Двое военнослужащих из разных подразделений <...> сначала в устной, а потом и в письменной форме отказались выполнять приказ командира части об убытии в зону ведения боевых действий, вследствие чего в отношении них были возбуждены уголовные дела по ст. 332 УК РФ ч. 2.1 (Неисполнение приказа)», - сообщил канал.

Наказание по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

При этом другой телеграм-канал, «Военный омбудсмен», полагает, что показательный арест перед строем был осуществлен в «назидание» другим. Его авторы также указывают, что если речь идет о мобилизованных, не подписавших контракт, «дело скорее всего развалится».