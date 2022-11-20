Россияне стали меньше тратить в барах и ресторанах и переключились на кафе и столовые

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20 ноября 2022, 16:07 Александр Крохмаль, Журналист

В последнее время россияне стали меньше тратить деньги на бары и рестораны. Если раньше многие предпочитали сытные и полные обеды, то сейчас обстановка поменялась.

Данные аналитического ресурса «Чек Индекс» говорят, что средний чек во всех вышеупомянутых заведениях во второй половине ноября нынешнего года оказался на 26% ниже, чем в аналогичный период 2021 года. Он составил всего 994 рубля.

А вот ситуация с расходами в кафе и столовых даёт совершенно другие оценки. Расходы там как раз-таки выросли, и не на сколько-нибудь, а на 17%, до 458 рублей.