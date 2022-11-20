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20 ноября 2022, 09:03 Татьяна САВКИНА

20 ноября в России отмечается один из самых молодых профессиональных праздников – День работника транспорта.

Долгое время работники разных видов транспорта отмечали свои собственные, узкопрофессиональные праздники. Только в 2020 году вышел Приказ Министерства транспорта РФ об установлении нового праздника.

Дата была выбрана с привязкой к историческому событию - 20 ноября 1809 года император Александр I своим Указом учредил первый в России единый государственный орган в транспортной сфере – Управление водных и сухопутных коммуникаций. Этим же Указом учреждался Корпус инженеров путей сообщения и институт при нём.

Уже более 200 лет назад в стране начала формироваться единая транспортная структура и система подготовки специалистов для нее.

Сегодня в сфере транспорта занято свыше 4 миллионов человек - работники дорожного хозяйства и воздушного транспорта, автомобилисты и железнодорожники, моряки и речники, сотрудники метрополитена, специалисты по логистике. И это от их труда зависит комфорт граждан, слаженная работа промышленности, во многом, функционирование государства. Ведь не случайно транспортную сеть часто именуют транспортными артериями страны.