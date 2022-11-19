«Три фигуры» обрели новый смысл: Охранника Ельцин-центра оправдали по делу о порче картины

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19 ноября 2022, 18:26 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как стало известно, 64-летний Александр Васильев, который был ранее приговорён к 180 часам обязательных работ за порчу произведения искусства, наказание не получит. Апелляционная инстанция в городе Екатеринбург не нашла состава преступления в деятельности охранника Ельцин-центра. Напомним, что именно он является тем самым человеком, который подрисовал глаза к фигурам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской. Картина так и называется – «Три фигуры».

Представителям Третьяковской галереи не понравилось решение апелляционной инстанции. Они возражали против её удовлетворения. Тем не менее, вопрос, связанный с преступлением Васильева, закрыт. Ранее за него вступались митрополит Екатеринбургский Евгений и сам губернатор Свердловской области. По мнению губернатора Евгения Куйвашева, картина с пририсованными глазами «прозрела и обрела новый смысл», да и «катастрофы с ней вовсе не случилось».