Изучить автомат и вырыть окоп: а вы готовы к бою?

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19 ноября 2022, 12:19 Мария СИВАК

Воронежские активисты проводят обучение начальной военной подготовки для всех желающих. В первую очередь для тех, кому пришла повестка из военкомата. Однако на занятия приходят все, в том числе женщины и дети. На одном из них побывал и наш корреспондент «АН».

Спасти не только себя, но и своего товарища

Как вести себя во время боевых действий? Военно-патриотическая организация «Борей 36» занимается обучением с 2014 года. Пожалуй, именно сейчас такие занятия актуальны как никогда. Прочувствовать на себе всё, что может пригодиться в условиях реальных боевых действий.



На занятие я шла с некой тревогой. Посмотрела перед этим фотографии в группе «ВКонтакте». Автоматы, мужчины в военной форме… В жизни я пацифист: в голове мир, гармония, ну, и бабочки иногда летают. Но сегодня я корреспондент, значит, все страхи должны отойти на задний план.





Меня встретил инструктор – Алексей Алексеев. Он обучает средствам индивидуальной бронезащиты. Ему 23 года. После университета успел отслужить несколько лет по контракту в подразделении специального назначения.



К слову, инструкторы «Борея 36» имеют боевой опыт, находились в горячих точках, кто-то даже на территории ЛНР и ДНР. За обучение денег не берут. Хотят просто так делиться навыками с теми, кто готов учиться.



Занятия проводят бесплатно для мобилизованных и тех, кому предстоит срочная или добровольная служба. Для остальных – 300 рублей лекционное занятие, 1000 практическое. Все собранные средства идут на помощь военнослужащим СВО, гуманитарную помощь, а также на закупку материалов для обучения.



- Если говорить о теории, то изучаем основы первой помощи, топографии, радиосвязи т.д. Практика проходит на стрельбище ДОСААФ. К нам идут люди, в основном, старше 30 лет. Обычно это мужчины, которые уже служили в армии и решили освежить знания. Есть и женщины. Они понимают, что если вдруг что-то произойдет, это коснется каждого и лучше быть готовым, - поделился Алексей.



Сразу же вспоминается фраза «У войны не женское лицо». Вот только многие забывают, что даже во времена ВОВ часть забот легла на хрупкие женские плечи. Их героические подвиги спасли не одну тысячу жизней. Конечно, не хотелось бы повторения таких событий, но, как говорится, мало ли…

Берегись гранаты!

Вот и я пришла на занятие с девизом «лучше быть готовым ко всему». Только в военном деле полный чайник. Оказалось, я такая не одна. Порадовало, что материал «разжевывали». Инструктор первым делом объяснил правила безопасности на полигоне.



Сегодня пришло чуть больше сорока человек. Их распределили по четырем командам. На каждую учебную точку отводился час, затем группы менялись.



Изучали основы устройства автомата Калашникова, рыли окопы и стреляли холостыми патронами по лазерной мишени.



Основной упор в обучении делают на неожиданность. «Враг может подкрасться незаметно», говорит Алексеев и бросает рядом с группой «гранату»! Участники падают на землю и закрывают голову руками. И что бы ты ни делал в этот момент, в первую очередь должен быстро среагировать на опасность.





- Конечно, настоящую гранату никто не бросит. Обычно это страйкбольный муляж. Наши ученики должны вырабатывать скорость действия по команде. Там, на поле боя, никто не будет ждать, пока ты примешь удобную позу, - рассказывает инструктор.



Помимо обычной «гранаты», во время обучения может прилететь и «птичка». Нет, это не воробей и даже не голубь.



«Птичкой» называют гранату, сброшенную с квадрокоптера. Это самый коварный и неожиданный способ обезвредить противника - во время боя трудно наблюдать еще и за небом.



Мне было морально тяжело лежать на земле и ждать когда «бабахнет». Секунда шла за секундой, слышишь только свое сердцебиение… Страшно представить, что ощущают военные в такие моменты. Там-то учебных «птичек» нет, все по-настоящему.





Кусачий ценник

Оксана Зюзина приехала на обучение из Москвы. Ради этого встает в 3 часа ночи, чтобы успеть к началу занятий. Ее работа не связана с военным делом, да и на грозного борца она не похожа. От других миниатюрных девушек отличается боевым характером. Оксана пробовала ходить на курсы военной подготовки у себя в городе. Только цены, признается, кусаются.



Ради интереса я посмотрела в интернете средний ценник на обучение - около 15 тысяч рублей и выше стоят месячные курсы.



- Поэтому я хочу научиться, чтобы учить других людей в Москве. Как вы знаете, девушек на фронт не берут. А нас на гражданке много, которые хотят заниматься. Из-за таких цен вынуждены отказываться. Плюс, я походила по другим организациям и поняла, что здесь теорию закрепляют хорошей практикой. Буду перенимать их опыт, - делится Оксана.

Популярность растет, а заниматься негде

Один из основателей «Борея 36» - Сергей Иванов. По его мнению, еще никогда занятия не были популярны так, как сейчас.



Из-за наплыва желающих вынуждены ограничивать желающих – кто первым успел записаться на занятие, того и тапки. Вернее, автомат в руке. Как правило, больше 40-50 человек не получается взять, места попросту не хватает.



- Сейчас теоретические занятия проходят на базе Союза Десантников, пришлось договариваться о помещении. Если на занятие приходит много человек, рассаживаться негде. Поэтому нам бы очень хотелось наладить связь с властью, посотрудничать с Минобороны РФ, чтобы помогли как-то. Всё строится на нашем энтузиазме и самоорганизации. Тяжело… Надеемся на помощь, - поделился Сергей.