Медведев считает, что «украинские ублюдки», расстрелявшие российских пленных, должны быть казнены

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18 ноября 2022, 22:11 Источник: Telegram Дмитрия Медведева

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Украинские военнослужащие, которые расстреляли российских пленных в Макеевке, заслуживают единственно возможного наказания — смертной казни. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале в пятницу замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Рассуждая о возможном наказании за содеянное, экс-президент РФ вспомнил лекции по уголовному праву времен своей студенческой юности. Как учили его преподаватели, наказание за уголовное преступление состоит из двух частей: кары и условий для исправления.

«И только смертная казнь – чистая кара по понятным причинам. По принципу «жизнь за жизнь», известному еще с ветхозаветных времен», - написал Медведев.

Он убежден, что «украинские ублюдки», заслуживают только «чистой кары», и никаких других вариантов быть не может.

Ранее министерство обороны РФ выступило с заявлением в связи с расстрелом российских военнослужащих, попавших в украинский плен.