Стратегический инвестор Смольного тайком пытается продать даже не начатый автовокзал «Южный» за полмиллиарда рублей

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18 ноября 2022, 20:45

Фото: globallookpress.com

В Петербурге тайно ищут покупателя участка, выделенного городом под инвестиционный проект. Через 5 лет по документам на этом месте должен быть построен автовокзал «Южный» с примыкающей к нему гостиницей в непосредственной близости от станции метро «Купчино». Продавец – ООО «Вернисаж» азербайджанского происхождения, по документам являющийся стратегическим партнером Смольного.

Ровно год назад, в ноябре 2021 года пресс-служба администрации города Санкт-Петербурга сообщила о том, что Смольный нашел партнера, согласившегося инвестировать в проект строительства двухэтажного здания автовокзала. Им стало доселе никому не известное ООО «Вернисаж» - компании, готовой вложить 1,15 млрд рублей в строительство здания автовокзала и расположенной в непосредственной близости гостиницы выделялся в аренду участок на Витебском проспекте в непосредственной близости от метро «Купчино», совмещенной с одноименной станцией железной дороги.

Нужно отметить, что сам проект является своеобразным «долгостроем» - автовокзал «Южный» на этом месте пытаются спроектировать и построить уже почти 30 лет. Последний вариант концепции выставлялся на всеобщее обозрение в 2018 году и конкретно его Смольный взял под реализацию. Еще один момент – до 2021 года объем предполагаемых инвестиций этого объекта оценивался Смольным в 4 млрд рублей, однако в 2021 году резко упал до 1,15.

Согласно договору, инвестор «Вернисаж» должен был сдать объекты через 6 лет (72 месяца) – к 2027 году. Саму фирму Смольный включил в реестр стратегических партнеров города Санкт-Петербурга со всеми сопутствующими «бонусами» - то есть участок отдается без проведения торгов, арендная плата за использование участка составляет 1,5% от кадастровой стоимости (в конкретном случае – 600 тыс. рублей в год) и возможностью последующего выкупа самого участка по льготной цене и другими.

Как стало известно журналистам нашего издания, сегодня почетное право на реализацию проекта вместе с самой организацией под названием ООО «Вернисаж» продается по цене в половину стоимости инвестиционного проекта. Как сообщили источники, имеющие непосредственное отношение к «стратегическому партнеру по строительству автовокзала», цена вопроса сегодня – 500 млн рублей. За эту сумму потенциальному покупателю передается арендованный участок, статус стратегического партнера со всеми перечисленными выше «бонусами» и гостиница при автовокзале. Естественно, после того, как он сам ее построит вместе с самим вокзалом и предусмотренной в договоре парковкой. Правда есть одна небольшая деталь – компанию «Вернисаж» продать открыто нельзя, иначе все договоры и статусы тут же автоматически аннулируются. Потенциальному покупателю предлагается войти в сделку путем партнерства или, если точнее сказать «соинвестора» в «Вернисаже».

Нужно сказать, что ООО «Вернисаж» был допущен до серьёзных и стратегических объектов только во время губернаторствования Александра Беглова. Несмотря на то, что статус стратегического партнера компания получила еще в 2018 году, вскоре после того, как подписала соглашение о намерениях на ПМЭФ. Правда дальше условного «рамочного соглашения» дело не пошло – все из-за сомнений, теперь уже бывшего, вице-губернатора Игоря Албина, которого чем-то смущала и сама компаний и ее уставный капитал и, что самое главное, один-единственный человек в штате. Тогда он запросил дополнительную информацию, и процесс практически остановился. Возобновился он уже при новом губернаторе – Беглове и его заместителе Максиме Соколове, который, к слову, назначен постановлением правительства ответственным за реализацию проекта и обязан был осуществлять контроль за строительством. Как известно, в конце мая 2022 года Соколов перешел на работу в «АвтоВАЗ» и его обязанности переданы бывшему председателю комитета по транспорту Кириллу Полякову, который, похоже, «контролировать объект» и не собирался.

Как сообщали СМИ, сама компания «Вернисаж» с очень большой вероятностью через несколько аффилированных лиц принадлежит семье президента Азербайджана Ильхама Алиева. Управление ООО "Вернисаж" может осуществлять команда дочери президента Республики Лейла Алиева. Из тех же источников стало известно, что ООО "Вернисаж" - проектная компания, созданная в рамках международной группы компаний "Лейла-М", имеющей опыт реализации крупных инвестпроектов. Например, эта группа строила в Баку спортивный комплекс на 3,5 тыс. кв. метров, а также бизнес-центры, ресторанные комплексы и множество других объектов. О тесных связях выходца из Баку Александра Беглова с азербайджанской диаспорой известно давно. Не исключено, что это тоже сыграло свою роль при заключении в 2021 году договора о выделении того самого участка, который сегодня пытаются тайком продать.

Однако это еще не все. Представители ООО «Вернисаж» пакетом предлагают вхождение в уставной капитал еще и ООО «Лидер» - более мелкого тезку крупного петербургского девелопера, который 5 лет назад анонсировал строительство другой гостиницы и тоже примерно за 1 млрд рублей. Там кстати тоже история абсолютно аналогичная – инвестиционный проект на строительство 3-звездочной гостиницы на площади Ленина, который ООО «Лидер» предлагал около 5 лет назад был принят правительством Санкт-Петербурга, однако по какой-то причине не устроил самого застройщика. Таким образом сам объект попал в «стратегические», а ООО «Лидер» конкретно с этим объектом включен в реестр стратегических партнеров города постановлением 2018 года.

Причем последние упоминания этого объекта, как «гостиницы у Финляндского вокзала» в федеральной прессе относятся к лету этого года. РБК сообщали, что проект восьмиэтажного здания гостиницы с подземным паркингом на участке площадью 1609 кв. м между БЦ «Финляндский» по улице Комсомола и жилым домом в Финском переулке был вынесен на рассмотрение Градостроительного совета. По всей видимости после утверждения этого проекта на совете его и начали тайком «перепродавать», официально за долю в уставном капитале.

Таким образом выясняется, что в Санкт-Петербурге существует некие торговцы «стратегическим партнерством», дающим преференции при реализации инвестиционных проектов и фактически торгующих арендованными у города очень дорогими земельными участками с правом последующего выкупа по бросовой цене. Получается, что общая стоимость двух гостиниц в непосредственной близости от транспортных узлов (брать в расчет автовокзал в данном случае не стоит, его строительство как «дополнительная опция») составляет 1 млрд рублей – это не мало, но нужно учитывать, что объекты с высоким уровнем инвестиционной привлекательности и, соответственно, быстрой окупаемостью.

С большой долей вероятности о существовании подобной схемы хорошо известно в высшем аппарате правительства Санкт-Петербурга – слишком высока цена у статуса стратегического партнера, дающего огромные преимущества инвестору и в Смольном просто не могут не знать о том, что эти статусы легко перепродаются. Вопрос только в том, насколько велик откат из конкретного миллиарда и в чей кабинет его заносят. И тут снова встает вопрос о происхождении бизнеса – как уже говорилось выше, в нем тесно замешаны земляки Александра Беглова из Баку. Фамилию действующего губернатора города уже давно связывают с другим земляком, главой азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге, миллиардером Вагифом Мамишевым, бизнес которого буквально расцвел именно во времена правления Беглова. Не исключено, что в конкретном случае имеет место подобный же «гешефт».