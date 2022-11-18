В Санкт-Петербурге задержали троих подозреваемых в убийствах 20-летней давности

Аргументы Недели → Общество 13+

18 ноября 2022, 18:13

Фото: globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали Андрея Романова, Романа Орлова и Дениса Буракова. Они обвиняются в убийствах, совершенных в 2003 году. Следствие установило, что мужчины входили в ОПГ под руководством Алексея Воеводина и Дмитрия Боровикова, созданную для совершения нападений по мотивам национальной ненависти.



«В декабре 2003 года Романов, Орлов и Бураков совместно с другими лицами в районе Новоизмайловского проспекта Санкт-Петербурга напали на прохожего, имевшего неславянскую внешность. Используя в качестве орудий преступления ножи и молотки, они нанесли потерпевшему множественные телесные повреждения, от которых он скончался», – сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



Кроме того, Романов, как полагает следствие, участвовал в нападении, совершенном в ноябре 2003 года в лесопарковой полосе по Искровскому проспекту в Санкт-Петербурге. Под руководством Боровикова Романов и другие лица жестоко избили мужчину, нанеся, в том числе удары ножом, от которых он скончался.



По словам Петренко, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Романова, Орлова и Буракова меры пресечения в виде заключения под стражу. Скоро им будет предъявлено обвинение.



Алексей Воеводин ранее осужден за совершенные преступления. Сейчас он отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы.