В Санкт-Петербурге задержали троих подозреваемых в убийствах 20-летней давности

В Санкт-Петербурге задержали Андрея Романова, Романа Орлова и Дениса Буракова. Они обвиняются в убийствах, совершенных в 2003 году. Следствие установило, что мужчины входили в ОПГ под руководством Алексея Воеводина и Дмитрия Боровикова, созданную для совершения нападений по мотивам национальной ненависти.
«В декабре 2003 года Романов, Орлов и Бураков совместно с другими лицами в районе Новоизмайловского проспекта Санкт-Петербурга напали на прохожего, имевшего неславянскую внешность. Используя в качестве орудий преступления ножи и молотки, они нанесли потерпевшему множественные телесные повреждения, от которых он скончался», – сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Кроме того, Романов, как полагает следствие, участвовал в нападении, совершенном в ноябре 2003 года в лесопарковой полосе по Искровскому проспекту в Санкт-Петербурге. Под руководством Боровикова Романов и другие лица жестоко избили мужчину, нанеся, в том числе удары ножом, от которых он скончался.
По словам Петренко, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Романова, Орлова и Буракова меры пресечения в виде заключения под стражу. Скоро им будет предъявлено обвинение.
Алексей Воеводин ранее осужден за совершенные преступления. Сейчас он отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Депутат Госдумы от Крыма Шеремет отклонил призыв МАГАТЭ к России оставить Запорожскую атомную электростанцию
Депутат Бессараб сообщила, что поддержала бы инициативу запрету продажи долей в многокомнатных квартирах под видом студий
Макрон: Китай может стать посредником между Западом и Россией на переговорах по урегулированию конфликта на Украине
Представитель МИД РФ Воронцов: Запад закрывает глаза на использование Украиной противопехотных мин
- #ЗАУГЛОМ О тяжелых дронах Белова, которые могут изменить ход конфликта на Украине
- 18:40 Собянин: Москвичи поддержали проведение Нового года и праздничное оформление города
- 18:13 В Санкт-Петербурге задержали троих подозреваемых в убийствах 20-летней давности
- 18:02 В Тамбовской области задержан подозреваемый в убийстве женщины в Москве
- 17:58 Минобороны РФ заявило о казни украинскими военными более десяти российских пленных
- Telegram | (Подписаться) В администрации Херсона заявили, что украинские власти довели город до гуманитарной катастрофы