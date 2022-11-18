В Тамбовской области задержан подозреваемый в убийстве женщины в Москве

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18 ноября 2022, 18:02

Фото: Global Look Press | Nikolay Gyngazov

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«Сегодня утром тело потерпевшей обнаружено с ножевыми ранениями в московском районе Зюзино. Мотивы преступления устанавливаются», – сказала Ирина Волк.



Правоохранители остановили машину, в которой находился мужчина. В ближайшее время его доставят в столицу.