В Тамбовской области задержан подозреваемый в убийстве женщины в Москве

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сегодня утром тело потерпевшей обнаружено с ножевыми ранениями в московском районе Зюзино. Мотивы преступления устанавливаются», – сказала Ирина Волк.
Правоохранители остановили машину, в которой находился мужчина. В ближайшее время его доставят в столицу.
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