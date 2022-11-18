Актриса Светлана Немоляева: «Эльдар Рязанов был моим крестным отцом»

Аргументы Недели → Общество 13+

18 ноября 2022, 17:38 Антон Николаев

Светлана Немоляева, globallookpress.com, © АГН Москва

Светлана Немоляева рассказала «Аргументам недели» о работе с Эльдаром Рязановым и почему она ему благодарна за свою карьеру в кино.



«Эльдар Рязанов для меня самый дорогой человек в кинематографе и моей судьбе. Я его называю своим крестным отцом, так как именно с его фильмов началась моя кинематографическая судьба. До этого я пробовалась на разных студиях страны и везде терпела фиаско, а с Эльдаром Александровичем случился радужный момент в моей жизни».

Немоляева также отметила, что Рязанов всегда следил за ее актерской карьерой не только в кино, но и в театре:

«Фильмы «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Небеса обетованные» для меня очень дороги. Кроме того, у нас были очень хорошие дружеские отношения. Он всегда приходил в наш театр им. Маяковского на мои премьеры, моего мужа Саши Лазарева. Он относился к нам с огромным вниманием».

Актриса также с восхищением вспоминает о работе на съемочной площадке со знаменитым режиссером:

«Работа с Эльдаром Рязановым на съемочной площадке для меня была счастьем, так как я работала в театре с очень жестким руководителем Гончаровым, который был беспощаден. А с Рязановым работать было счастье! Снимаясь в его фильмах, я никогда не испытывала давления, крика, обиды, хотя он был человеком непростым, как и любой режиссер. Он мог рассердиться, крикнуть, он был невероятно эмоционален. Я могу пропеть только дифирамбы в честь Эльдара Рязанова!»

Сегодня режиссеру Эльдару Рязанову исполнилось бы 95 лет. Он запомнился зрителям по картинам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля» и многим другим.