День рождения легенды: Сегодня Эльдару Рязанову исполнилось бы 95 лет

Аргументы Недели → Общество 13+

18 ноября 2022, 16:12 Александр Крохмаль, Журналист

фото: globallookpress.com

Кто в России и в странах СНГ не знает Эльдара Рязанова?! Пожалуй, на этот вопрос ответа нет, так как этого гениального режиссёра знают абсолютно все, в том числе и представители молодого поколения. В сегодняшний день ему могло бы исполниться 95 лет. Будущий мэтр кинематографа родился 18 ноября 1927 года в Самаре. С детства мечтал стать писателем, а в юности даже задумывался о морской карьере. Но судьба распорядилась иначе. После школы вместе с товарищем пошёл поступать во ВГИК, и этим самым проложил дорогу к своей грандиозной карьере. Правда, тогда он ещё не знал, что именно он станет самым любимым режиссёров, как для советской, так и для постсоветской аудитории.

Кино – это вся жизнь Рязанова, его цель, его смысл существования, его призвание. Он посвятил кино более 60 лет своей жизни. Всего в его списке – около 50 полномасштабных фильмов, которые приятны и полезны для просмотра. Именно ему принадлежат такие картины, как «Ирония судьбы или с лёгким паром» (1975), «Карнавальная ночь» (1956), «Дайте жалобную книгу» (1965), «Девушка без адреса» (1958), «Жестокий Романс» (1984), «Невероятные приключения итальянцев в России» (1974), «Служебный роман» (1977). И это далеко не полный список гения. Аудитория у Рязанова не меняется. Она остаётся прежней, такой же грандиозной. Его фильмы любимы и поистине бесценны для зрителей.

Про режиссёра много вспоминали его коллеги по работе, знакомые и журналисты, которые с ним общались. Отмечали, что театр он любил всегда. Кинодел с особым восторгом вспоминал гастроли Большого театра, и чтобы купить билет на представление, он занимал очередь с самого восхода. Как говорили, он мечтал не только полюбоваться тем, что будет на сцене, но и как можно скорее отправиться в буфет, дабы полакомиться разными вкусностями. Правда любовь к хорошей еде не слишком хорошо отражалась на весе Рязанова. Тем не менее, нельзя было за это его как-то корить. Режиссёр, как ни крути, пережил войну и голод. Для него попросту не существовало слова «невкусно».

«Эльдар Александрович был всегда улыбчив, остроумен и добр, - вспоминала про него актриса Светлана Немоляева, - если ему от меня было что-то нужно в актёрском плане, какие-то корректировки в роль, то все замечания и предложения он делал очень деликатно». Коллеги называли его очень добрым, искренним и интеллигентным человеком; человеком, всегда делающим качественную работу, и всегда с душой. Та же Немоляева называла его «светочем», и вспоминала о работе с режиссёром, как о нечаянно дарованном счастье.