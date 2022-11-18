Пользователи Сети считают, что найденная сестра Натальи Водяновой является её дочерью

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18 ноября 2022, 16:03 Ксения Калуга

Наталья Водянова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Наталья Водянова рассказала в интервью Vogue, что нашла свою родную сестру, которую давным-давно удочерили американцы. На тот момент супермодели исполнилось 18 лет, когда у её мамы появился четвертый ребёнок. Однако пользователи Сети не поверили в эту историю.

По словам Водяновой, отец ушёл из семьи, и денег катастрофически не хватало, чтобы прожить. В связи с этим Наталья предложила, чтобы младшего ребенка отдали на удочерение богатым родителям из США. Спустя много лет супермодель нашла свою родственницу по имени Дженнифер благодаря ДНК-тесту.

В Сети стали строить догадки: действительно ли это сестра супермодели? Пользователей насторожило, что на момент рождения малыша Натальи было 18 лет. Более того, Дженнифер не похожа маму и двух других сестёр, зато имеет потрясающее сходство с Водяновой.

Комментаторы предположили, что на самом деле Джен – родная дочь Натальи, которая отдала в другую семью, чтобы построить карьеру. Кроме этого, по их мнению, бывший агент Водяновой Алексей Васильев – отец ребёнка. Когда девочка появилась на свет, он как раз в это время работал с моделью. Плюс ко всему пользователи нашли схожие черты между ними.