Педагоги на производстве

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18 ноября 2022, 14:24 Ирина Балагурова

Фото Александра Назарова

В АО «АПЗ» побывали преподаватели Арзамасского приборостроительного колледжа (АПК).



Экскурсии на предприятие – неотъемлемая часть практико-ориентированного обучения в АПК. Студенты колледжа традиционно проходят на Арзамасском приборостроительном заводе производственную практику, уже на последних курсах у них есть возможность сюда трудоустроиться. Кроме того, сейчас в колледже реализуется проект, в рамках которого каждую пятницу вместо классного часа студенты приходят на завод, где для них также проходит ознакомительная экскурсия по разным цехам в зависимости от будущей специальности.



– В этот раз мы дали возможность познакомиться с АПЗ преподавателям общеобразовательных и специальных дисциплин, которые не участвуют в организации практики, а также нашим новым молодым педагогам, – рассказывает Александр Апарин, заместитель директора по воспитательной работе. – Это позволит в ходе учебного процесса сблизить теорию и практику, а также более аргументированно проводить профориентационную работу.





Преподаватели АПК посетили пять производственных площадок, где познакомились с техпроцессом литья, механической обработкой корпусов, изготовлением печатных плат и изделий из пластмасс, сборкой приборов гражданской тематики. Экскурсии для них проводили начальники техбюро Юлия Гаврина (цех №68), Елена Калякина (цех №64), Лариса Полякова (цех №19), Марина Школина (цех №55) и инженер-технолог цеха №31 Марина Румянцева.



На участников экскурсии произвели впечатление высокотехнологичное оборудование, автоматизация процессов, серьезный подход к контролю качества продукции. Гости задавали вопросы, общались с технологами, спрашивали, на что сделать упор в образовательной деятельности, чтобы качество подготовки выпускников АПК стало еще лучше. Заводские специалисты высказали пожелание усилить изучение мерительного и режущего инструмента, а также больше практиковать чтение чертежей.



Приятным моментом посещения АПЗ стала встреча педагогов с выпускниками колледжа прошлых лет и этого года.



– Я была рада видеть своих учителей, очень по всем скучаю, – сказала Александра Князькова, монтажник РЭАиП цеха №55. – Работаю на АПЗ с мая, а годы учебы вспоминаю, как самое доброе и веселое время.



В завершение экскурсии преподаватели высказали пожелание подробнее познакомиться со сборочным производством предприятия.





Комментарии:



Светлана Фирсова, заместитель директора по учебно-производственной работе АПК:



– На экскурсии по предприятию побывала впервые. Ощущение чего-то масштабного. Большое спасибо за организацию мероприятия. Надеемся, что посетим АПЗ еще не раз.



Алла Малафеева, преподаватель спецдисциплин АПК:



– Давно хотелось побывать на заводе, поэтому было очень интересно и познавательно. Видно, что предприятие не стоит на месте, производство активно развивается, много молодежи работает, в том числе и наши студенты, которых мы были очень рады видеть. Ребята молодцы, мы ими гордимся!