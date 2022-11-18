Латвийский публицист Лато Лапса: За такие «успехи» премьера Латвии не только в тюрьму сажать надо

Латвия любит брать международные кредиты! Очень. А во времена правления премьер-министра Кришьяниса Кариньша, который всеми силами пытается остаться на второй срок, международные кредиты ЛР просто «хапала» - мол, пандемия…
То, что Латвия в общей сложности должна более 17 миллиардов – секрета нет. Это внешний долг страны. Долги у Латвии уже «непроходящие» более 30 лет!
При правлении премьера Кришьяниса Кариньша долг увеличился на шесть миллиардов евро!
Но премьер-министра это не смущает – он просто всеми «руками-ногами» желает остаться на второй срок, видимо, чтобы еще на шесть миллиардов увеличить государственный долг – мол, беженцы из Украины теперь…
Латвийский публицист Лато Лапса очень точно высказался по этому поводу:
«Следует упомянуть, что Кришьянис Кариньш оставил после себя долг, который увеличился на шесть миллиардов евро. Эти деньги в основном были потрачены впустую во время его премьерства. За такие «успехи» не только в тюрьму сажать надо!»
Красиво жить иностранным правителям Латвии, конечно, не запретишь! А народ… Ничего, потерпит.
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