Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

В Риге осквернили памятник Пушкину

, 14:14 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Риге осквернили памятник Пушкину

Официальный праздничный День независимости Латвии начался с… осквернения памятника Александру Сергеевичу Пушкину.

В латвийском сегменте социальных сетей распространяются фотографии, на которых видно, что находящийся в парке памятник облит краской.

На новость о произошедшем успело отреагировать и посольство России в Латвии.

«Празднование Дня независимости Латвии началось с акта вандализма в отношении памятника великому русскому поэту А.С. Пушкину в центральном парке Риги. Такие вот духовно-нравственные ориентиры превалируют в современном латвийском обществе. Делайте выводы», - сказано в сообщении посольства.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей