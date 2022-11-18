В Риге осквернили памятник Пушкину

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18 ноября 2022, 14:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Официальный праздничный День независимости Латвии начался с… осквернения памятника Александру Сергеевичу Пушкину.



В латвийском сегменте социальных сетей распространяются фотографии, на которых видно, что находящийся в парке памятник облит краской.



На новость о произошедшем успело отреагировать и посольство России в Латвии.



«Празднование Дня независимости Латвии началось с акта вандализма в отношении памятника великому русскому поэту А.С. Пушкину в центральном парке Риги. Такие вот духовно-нравственные ориентиры превалируют в современном латвийском обществе. Делайте выводы», - сказано в сообщении посольства.