В Латвии отмечают 104-ю годовщину основания государства

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18 ноября 2022, 14:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 18 ноября, Латвия отмечает годовщину провозглашения ЛР. В стране объявлен официально выходной день.



Латвийская Республика была провозглашена 18 ноября 1918 года на заседании в Национальном театре, где в торжественной обстановке собрались члены Народного совета. Руководил историческим заседанием Густав Земгалс. Делегатам был зачитан протокол заседания Народного совета от 17 ноября 1918 года, после чего под бурные аплодисменты собравшихся Земгалс объявил, что отныне суверенная власть в стране принадлежит Народному совету.



Затем слово было предоставлено первому премьер-министру Латвии Карлису Улманису, который от имени временного правительства объявил об учреждении демократической республики. Его выступление присутствующие приветствовали стоя под звуки народного гимна Карлиса Бауманиса "Боже, благослови Латвию".





В честь годовщины провозглашения Латвийской Республики сегодня должны быть вывешены государственные флаги.



Разумеется, в стране пройдут праздничные мероприятия, например, шествие в честь основания государства, а также павших в боях за свободу.



Интересное мнение высказал представитель Русского Союза Латвии Андрей Янович Ларионов по поводу независимости ЛР:



«ЛАТВИЯ 1918 - СТО ЧЕТЫРЕ ГОДА ВРАНЬЯ...



Независимое латвийское государство – побочный продукт Германии. Что мы празднуем 18 ноября?



11 ноября 1918 года, в далекой Франции, в районе Пикардия, представители Антанты и Германии, заседая в железнодорожном вагоне, заключают так называемое - первое «компьенское» перемирие, завершившее военные действия страшной войны. Казалось бы, Первая мировая утихла, бери шинель - иди домой! Но нет! Хитрый план Антанты, предполагал последующий поход на ослабленную войной Россию, в т.ч. и силами немецких частей, а потому, отдельные пункты договора сводились к выходу Германии из Брест-Литовского мира, а также, принудительного удержания немецких позиций на исторических территориях Российской Империи, до некоего “особого решения” стран Антанты. Таким образом, немцы на правах проигравших мировую войну, должны были принудительно оставаться в окопах и не оставлять уже занятые ими территории Российской Империи.



17 ноября 1918 года, начальник немецкой оккупационной администрации в Риге Август Винниг, принимает решение на скорую руку, сформировать административно-политическую силу из числа местных марионеток. Но чёрт подери! В городах республики начинается серьезная революционная буза, дело идёт к внутренней войне разлагающихся оккупационных войск с местным населением и на фоне всеобщего народного недовольства, сформировать некое подобие администрации из легитимного демократического большинства народных избранников,



Винниг предпринял самый простой шаг и взяв за шиворот представителей буржуазного меньшинства из 8 партии (все вместе, они набрали менее 20% голосов), на скорую руку сформировал шарагу под громким названием Народный Совет Латвии (НСЛ).



Для этого, хер Винниг за шкирку приволок толпу политических фриков в Рижский театр, где сунул им под нос от руки написанную им же декларацию, в которой как вы понимаете не будет ни слова о провозглашении какой-то там “независимой Латвии” (задачи то были, закрепить эту территорию в составе великой Германии). Именно, поэтому позже Ульманис уничтожит все копии этого документа, заменив их сомнительной подделкой и рассказами о том, чего никогда не было.



Поскольку в тот день, присутствовавших на подписании декларации были единицы, в текст декларации для серьезности вписали людей, которые там вообще не присутствовали.



К примеру, “торжественно” выбранный в качестве председателя Народного Совета, (будущий президент) Янис Чаксте, вообще на этом шабаше не присутствовал и своего согласия на избрание не давал, о чём в своё время, сильно жаловался (будущему министру финансов) банкиру Адольфу Кливе.



Вы, наверное, думаете, что народ с радостью встретил идею о провозглашении какой-то там Латвийской республики? Увы… уже 24 ноября, когда весть о проделке немцев расползлась по городу, состоялось общее собрание рабочих, на котором был выражен решительный протест по поводу провозглашения самозванцами во главе с Ульманисом, какого-то там, никого кроме немецкой администрации не представляющего «правительства». Когда скандирующая толпа Рижских рабочих, двинулась по улицам, её встретили немецкими пулями. Увы, 1 декабря, трагическая ситуация повторилась и именно «чёрный» декабрь с его репрессиями и массовыми облавами, вскоре станет причиной всеобщего народного восстания против «очень народного правительства» К. Ульманиса.



После кровавого разгона народной манифестации, немецкая оккупационная администрация, официально признаёт созданное им, марионеточное правительство К. Ульманиса. После чего начинает усиленно вливать средства в поддержание новоявленного режима самозванцев под руководством К. Ульманиса. Согласно финансовым распискам, правительство Ульманиса, в период с 22 ноября, по 4 января 1919 года, с ходу, получило от немцев 3,7 миллиона оккупационных марок, которые были направлены на укрепление марионеточного режима.



В связи с этим, трактовать 18 ноября 1918 года как дату появления латвийской государственности — исторически безграмотно и абсолютно ошибочно.



Что касается независимости Латвии, то до 11 августа 1920 года, до подписания Рижского договора, Латвийское государство существовало лишь де-факто. И только после заключения мирного договора с Советской Россией, где кроме прочего признан суверенитет новой республики, стало им де-юре. Таким образом, Россия стала первым государством, которое признало официально независимость Латвии. 26 января 1921 года независимость Латвии признали страны Дружеского соглашения: Великобритания, Франция, Италия, Япония и Бельгия. Популярный тезис о том, что латыши в 1918 году использовали право нации на самоопределение, по сути, это не более чем красивая формулировка, поскольку правительство Ульманиса было всего лишь бесправным объектом чужой политики, но никак не субъектом, который использовали в больших политических играх сначала Германия, а затем Англия и США».



Каждый латвиец имеет полное право на личное мнение – живут же в демократической и независимой стране…