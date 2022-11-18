В крупнейших IT-компаниях начались массовые увольнения

Аргументы Недели → Общество 13+

18 ноября 2022, 14:14 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Если во время пандемии IT-сектор был одним из самых популярных, то сейчас ситуация кардинально переменилась. В последние месяцы компании начали докладывать о худших финансовых результатах. На данном этапе IT-гиганты и менее известные фирмы едва ли могут похвастаться тем, что защищены от рецессии. Напротив, для многих из них окончание пандемии вызвало проблемы. Во-первых, люди стали меньше сидеть в интернете и проводить там своё рабочее время. А ещё добавились энергетический кризис, рост ставок центробанков и общее экономическое замедление.

Ультра-предприниматель Илон Маск, получивший под свой контроль Twitter (заблокирован в РФ), уволил немало людей из топ-менеджмента, а совсем недавно анонсировал сокращение 3700 рабочих мест. Это около 50% от всего персонала корпорации. В Amazon же и вовсе решили сократить 10 тысяч мест. Речь идёт как о корпоративном, так и технологическом подразделении организации. Больше всего увольнения затронут отделы виртуального ассортимента и ритейл-сферы. Параллельно компания Джеффа Безоса объявила, что прекращает принимать новых людей в корпоративные подразделения.

В запрещённой в России Meta сокращают ещё больше людей – 11 тысяч. Это составит примерно 13% от всей рабочей силы компании. В организации столкнулись с резким сокращением объёмов электронной коммерции и усилением конкуренции в тех секторах, где она работает. Также причина может заключаться в неудачах на ниве создания метавселенной, где прогресс пока что выглядит очень слабым и неосмысленным. Сокращения коснулись также Strife и перевозчика Lyft. В первом случае будет уволено около 1000 человек (14% рабочей силы), а во втором – 700 человек (13% рабочей силы).