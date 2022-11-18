Родившая в 11 лет Валя Исаева намерена снова выйти замуж

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18 ноября 2022, 13:06

Валя Исаева с новым возлюбленным и дочерью. Стоп-кадр из ток-шоу.

Этой осенью Валя Исаева сообщила, что разводится с Хабибом Патахоновым, от которого она забеременела в 11 лет. Когда девушка была в положении, её история вызвала широкий общественный резонанс в стране. Сейчас у пары четверо детей, однако это не помогло сохранить брак. Вскоре Валя сообщила, что уже нашла новую любовь.

Более того, 28-летняя девушка сменила имя. Теперь её зовут Муслима. С Мансуром она познакомилась два месяца назад. У пары серьёзные отношения. Многодетная мать не против снова связать себя узами брака, но она пока ждёт оформления развода с экс-возлюбленным.

Когда Исаева забеременела от Патахонова будучи подростком, её позвали в ток-шоу, где она и рассказала свою историю на всю страну. Девушка попросила, чтобы с Хабиба сняли все обвинения и оставили на свободе. Позже пара поженилась, но через какое-то время Исаева рассказала о домашнем насилии. Молодой человек неоднократно поднимал на супругу руку. Когда началась СВО, Хабиб записался в добровольцы и оставил жену с кредитами и детьми. Он также заблокировал карту, чтобы девушка не смогла воспользоваться деньгами, заработанными на службе. Сейчас Исаева ищет работу, но пока безуспешно.