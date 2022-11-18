Сегодня День рождения Деда Мороза

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18 ноября 2022, 09:32 Татьяна САВКИНА

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Ежегодно 18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине, в Великом Устюге, начинаются первые сильные морозы, и в свои права вступает настоящая зима.

Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза в 1999 году. День рождения Деда Мороза празднуется с 2005 года. Именно тогда дата была официально утверждена дата.

Праздник достаточно молодой, еще не все знают о нем, хотя с «виновником торжества» знаком каждый человек в стране. История этого волшебника уходит в далекое прошлое.

Сколько лет имениннику - доподлинно неизвестно. В разные времена он был известен в разных образах: сначала как восточнославянский дух холода Трескун, затем как персонаж сказок Морозко. Считается, что «литературный» русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского. В них зимний волшебник назывался Мороз Иванович.

В послереволюционные годы, когда на государственном уровне в советской России шла борьба с «религиозными предрассудками», новогодняя ёлка вместе с Дедом Морозом были преданы забвению. Лишь после реабилитации ёлки как символа Нового года, на праздник вернулся и Дед Мороз. Перед советскими детьми впервые волшебный дедушка и его помощница - внучка Снегурочка появились на празднике в московском Доме Союзов в 1937 году.

День рождения сказочного героя празднуется масштабно. В Великий Устюг приезжают делегации из столицы, Вологды, Костромы, других городов.

На центральной площади устанавливают почтовый ящик Деда Мороза, в который все желающие могут положить не только письма с самыми заветными желаниями, но и поздравительные открытки в адрес виновника торжества. И, по традиции, сегодня зажигаются огни на первой новогодней елке.